Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı! Masasına gidip olay çıkarmış, Çağla Şıkel'in avukat sevgilisi devreye girmişti...

Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz, hakkında geçen eylül ayında meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyle gündem olmuştu.

Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü | TIKLA İZLE