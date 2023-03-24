Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı! Masasına gidip olay çıkarmış Çağla Şıkel'in avukat sevgilisi devreye girmişti
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı! Masasına gidip olay çıkarmış Çağla Şıkel'in avukat sevgilisi devreye girmişti... Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği dizi çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz'in otelde olay çıkarıp meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya ağza alınmayacak küfürler yağdırdığı iddia edilmiş ve Şahinkaya, Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Nilperi Şahinkaya, kendisine ve sevgilisine hakaret eden Burak Deniz'e dava açmıştı. Nilperi Şahinkaya ve Burak Deniz'in davası sürerken olaya dair görüntüler gün yüzüne çıktı.
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü ortaya çıktı! Masasına gidip olay çıkarmış, Çağla Şıkel'in avukat sevgilisi devreye girmişti...
Serenay Sarıkaya ile başrolü üstlendiği Şahmaran dizisinin çekimleri nedeniyle Adana'da olan Burak Deniz, hakkında geçen eylül ayında meslektaşı Nilperi Şahinkaya tarafından yapılan suç duyurusuyle gündem olmuştu.
Nilperi Şahinkaya ile Burak Deniz'in kavga görüntüsü | TIKLA İZLE
Şahinkaya, Adana Film Festivali kapsamında bulunduğu otelde sevgilisi Emre Yusufi ve arkadaşı Necmi Deniz'le oturduğu sırada masaya giderek olay çıkaran Burak Deniz hakkında avukatı Nail Gönenli aracılığıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.
Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli "Mahkeme dosyasında daha net görüntüler var. İfadelerimizle kamera kayıtlarının birebir uyuştuğunu gördük" dedi.