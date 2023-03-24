Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i 6 ay önce evlenmişti! Tankurt Manas'ın ihanet mesajlarını yakalayan Burcu Binici tek celsede boşandı.

Ben Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Burcu Binici ve rapçi Tankurt Tan Manas geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin evliliklerinin ihanet nedeniyle boşanacağı iddia edilmiş, Manas ise bu iddiayı yalanlamıştı.