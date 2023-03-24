Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i 6 ay önce evlenmişti! Tankurt Manas'ın ihanet mesajlarını yakalayan Burcu Binici tek celsede boşandı
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i 6 ay önce evlenmişti! Tankurt Manas'ın ihanet mesajlarını yakalayan Burcu Binici tek celsede boşandı. Eylül ayında rapçi Tankurt Manas ile evlenen Burcu Binici geçtiğimiz aylarda ihanetle gündeme gelmişti. Manas'ın avukatı ise, "İhanet iddiaları gerçeği yansıtmıyor. " demişti. Ünlü çiftten üzen haber geldi.
24.03.2023 15:32 - Son Güncelleme: 24.03.2023 15:37
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Meltem'i 6 ay önce evlenmişti! Tankurt Manas'ın ihanet mesajlarını yakalayan Burcu Binici tek celsede boşandı.
Ben Cihana Sığmazam dizisinde rol alan Burcu Binici ve rapçi Tankurt Tan Manas geçtiğimiz eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin evliliklerinin ihanet nedeniyle boşanacağı iddia edilmiş, Manas ise bu iddiayı yalanlamıştı.
Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Binici'nin eşi Tankurt Manas'ın Gamze isimli bir kadınla mesajlarını yakaladığını ve evi terk ettiği iddia edilmişti.
Tankurt Manas'ın avukatı ise Manas hakkında çıkan ihanet iddiasını "İhanet etti, aldattı, dolandırdı' şeklinde gerçeği yansıtmıyor" diyerek yalanlamıştı.