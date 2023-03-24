Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu! Tişörtünü yırtıp tokat attığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu! Tişörtünü yırtıp tokat attığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı... Çocuğunu almaya giden eski eşi şarkıcı Özcan Deniz'e tokat atarak tişörtünü yırtan Feyza Aktan 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından yargılanıyordu. Mahkeme Aktan ve ablasına para cezası verdi. Öte yandan mahkeme abla kardeşin 5 yıl denetim altında tutulmasına karar verdi.
Özcan Deniz eski eşi Feyza Aktan'ın cezası belli oldu! Tişörtünü yırtıp tokat attığı şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı... İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Özcan Deniz ile tutuksuz sanıklar Feyza Aktan ile Eda Aktan'ın avukatları katıldı.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Feyza Aktan ve Eda Aktan'ın 'Hakaret' 'Basit yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.
FEYZA AKTAN'A ADLİ PARA CEZASI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Feyza Aktan'ı ''Basit yaralama' suçundan 150 gün adli para cezası, ''Mala zarar verme'' suçundan ise 100 gün adli para cezasına çarptırdı. Aktan toplamda 7.500 lira para cezası aldı. Feyza Aktan'ın ablası Eda Aktan ise ''Hakaret'' suçundan 87 gün adli para cezasına çarptırdı.Abla kardeş 5 yıl denetim altında tutulacak.
"ÇOCUĞUMU ALMAK VE BU KONUYU KONUŞMAK İÇİN EVE GİTTİM"
Geçtiğimiz aylarda görülen duruşmada beyanda bulunan müşteki Özcan Deniz sözleriyle dikkat çekmişti. "Olay tarihinde oğlumun velayet günü kanunen bendeydi. Çocuğum anaokuluna gidiyordu. Feyza Aktan, çocuğun okula gitmesiyle ilgili sorun çıkartıyordu. O gün okuldan aradılar ve oğlum Kuzey'in okula gelmediğini söylediler. Ben de hem çocuğumu almak hem de bu konuyu konuşmak için eve gittim. Bana 'bekle' dediler. Yarım saat sonra çocuk hazırlanmamıştı. Ben de Feyza'ya çocuğun neden hazır olmadığını sordum" şeklinde konuşmuştu.
"DAHA DA SİNİRLENDİ, ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SALDIRMAYA BAŞLADI"
O sırada sanık Feyza Aktan'ın öfkelenerek elini tırnaklarıyla çizdiğini söyleyen şarkıcı, beyanının devamında şu ifadeleri kullandı: