Nihat Doğan'ın fotoğrafı ortaya çıktı! 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girince hamile eşi Arzu Doğan terk etti' denmişti: "5 hafta..."

Sunduğu programda sitem eden Seyhan Soylu "Ben mi dedim adama Sevim'e aşık ol! Beş kuruş para vermeden imza attı seninle bir lira vermeden neden reklamı yapılacak birlikte bir hayata yürüyorsunuz diye. Günde 20 bin kazansa 100 bin eder. Böyle bir imkan tanımışız ama hakaret edip anneme küfür etmesi sana beni kızdırdı" dedi.