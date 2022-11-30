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Haberler Magazin Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler: "Göz alıcı güzelliğe ne denir..."

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler: "Göz alıcı güzelliğe ne denir..."

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler Ebru Şahin'i yorum yağmuruna tuttu. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. ki yıl aşk yaşadığı Cedi Osman ile 7 Temmuz'da Çeşme'de evlenmişti güzel oyuncu. Sosyal medyayı aktif kullanan Ebru Şahin bir süredir eskisine göre daha az paylaşım yapıyor. Son olarak denizin içinden fotoğraf paylaşan Ebru Şahin kısa sürede ilgi odağı oldu.

30.11.2022 17:12 - Son Güncelleme: 30.11.2022 17:19
Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman’da evlenmişti görenler: Göz alıcı güzelliğe ne denir...

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman'da evlenmişti görenler, "Göz alıcı güzelliğe ne denir ki..." yorumları yaptı.

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Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman’da evlenmişti görenler: Göz alıcı güzelliğe ne denir...

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ile Makedonya'da bulunan Ohrid Gölü'nde nikah masasına oturan ve ardından Çeşme'de düğün yapan Ebru Şahin Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman’da evlenmişti görenler: Göz alıcı güzelliğe ne denir...

Sosyal medyayı aktif kullanan ancak bir süredir sık paylaşım yapmayan Ebru Şahin bu karelerle dikkat çekti.

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman’da evlenmişti görenler: Göz alıcı güzelliğe ne denir...

Şahin'in bu fotoğrafına, "Deniz kızı gibisin" , "Göz alıcı güzelliğe ne denir ki..." yorumları yapıldı.

Ebru Şahin elbisesiyle denize girdi o kareler ortalığı salladı! 5 ay önce Cedi Osman’da evlenmişti görenler: Göz alıcı güzelliğe ne denir...

Geçtiğimiz haftalarda bu kareyi paylaşan Ebru Şahin'i görenler evin büyüklüğüne dikkat çekmişti.

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