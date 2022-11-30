Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı! 46 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı şimdi...
Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı! 46 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı Dilek Tunca... İstanbul'da, bundan tam 46 sene önce bir reklam ajansı tarafından ödünç alınan hemşire kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafla tanıdık onu. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi... Ülkenin dört bir yanında hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılı duvarda sana susmanı söyleyen bir kadın portresi; tanıdınız değil mi? İşte hemşire Dilek Tunca'nın son hali...
30.11.2022 16:17 - Son Güncelleme: 30.11.2022 16:24
Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı! 46 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı...
1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.
Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.
SUS POZUNUN HİKAYESİ...
Yaklaşık 2 yıldır İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı. Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi.