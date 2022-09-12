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Haberler Magazin Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: "Ciğerimden parça koptu"

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: "Ciğerimden parça koptu"

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıklayan Nihat Doğan ardından canlı yayında ablasından bahsederek gözyaşlarına boğuldu. Henüz 17 yaşındayken hayatının en çapkın dönemini yaşamıştı Nihat Doğan... Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla apar topar evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konukk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan, ablasının vefatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu, o sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

12.09.2022 13:40 - Son Güncelleme: 12.09.2022 13:40
Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan’la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimden parça koptu

"CİĞERİMDEN PARÇA KOPTU"

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu Nihat...

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Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan’la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimden parça koptu

Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan’la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimden parça koptu

Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan’la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimden parça koptu

Hamilelik haberi düğünün önüne geçerken ünlü türkücüden konuyla ilgili jet hızıyla bir açıklama geldi. Hamilelik haberlerine açıklık getiren Doğan, şunları söyledi: "Arzu Hanım'ın peşinden çok koştum, evlenmek için çok uğraştım. Sonra annemle İran'a gidip ailesinden istedik"

Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan’la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: Ciğerimden parça koptu

Baba olacağı için heyecanlı olduğunu da sözlerine ekleyen Doğan, şöyle devam etti: "Dostlarımız haber vermeden evlendiğimiz için kırılmış ama bebek için elimizi çabuk tutmak istedik. Allah nasip ederse, daha sonra büyük bir düğün yapacağız"

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