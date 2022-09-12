Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu: "Ciğerimden parça koptu"
Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıklayan Nihat Doğan ardından canlı yayında ablasından bahsederek gözyaşlarına boğuldu. Henüz 17 yaşındayken hayatının en çapkın dönemini yaşamıştı Nihat Doğan... Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla apar topar evlilik kararının nedeni de belli olmuştu. Konukk olduğu programda bebeğinin cinsiyetini açıklayan ve 'İsmi de hazır' diyen Nihat Doğan, ablasının vefatıyla ilgili de açıklamalarda bulundu, o sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
"CİĞERİMDEN PARÇA KOPTU"
Nihat Doğan hamile kalan Arzu Doğan'la alelacele evlenmişti! Bebeğin cinsiyetini açıkladı ardından gözyaşlarına boğuldu Nihat...
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.