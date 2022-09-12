Popstar Özlem Güneş'i son haliyle kimse tanıyamadı! Tesettüre girdi yeni adı Mekselina İslam olarak değişti: "Midem bulandı o son sahnem oldu"
Popstar Özlem Güneş'i son haliyle kimse tanıyamadı! Tesettüre girdi yeni adı Mekselina İslam olarak değişti. İlk olarak yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evlendikten sonra tesettüre giren ve Mekselina İslam adını alan Özlem Güneş, hikayesini anlattı.
12.09.2022 11:57 - Son Güncelleme: 12.09.2022 11:57
"MİDEM BULANDI O SON SAHNEM OLDU"
Popstar Özlem Güneş'i son haliyle kimse tanıyamadı! Tesettüre girdi yeni adı Mekselina İslam olarak değişti.
Adını ilk olarak yarışmacı olarak katıldığı Popstar ile duyuran, şimdilerde YouTube'da yayınladığı videolarla adından söz ettiren Özlem Güneş, bir YouTube programına konuk oldu.
Türkiye'de bir döneme damga vuran Popstar, yarışmacılarının son halleri sosyal medyada oldukça merak konusu.
Birbirinden başarılı jüri üyeleri ve yarışmacılarıyla gündemden düşmeyen Popstar'dan çok sayıda yıldızı parlayan yarışmacı çıktı.