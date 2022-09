Öye mülayim durduğuna aldanmayın! Yemekteyiz Emre çıka çıka bakın kim çıktı Zuhal Topal bile bir adım geri kaçtı! Meğer Seda Sayan’ın...

Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8'de ekrana gelen Yemekteyiz programının ilk haftasına Emre Can İrkilmez damga vurdu. Programın formatı değişti. Artık yarışmacılar programın sabit belirlediği bir evde yemek yapacak. Sunum ve puanlama da yine bu evde gerçekleştirilecek. Yeni haftada öyle bir isim yarışıyor ki! Tanımayan neredeyse yok! Seda Sayan, Çağla Şikel ve daha bir çok ünlü isim ile fotoğrafları bulunuyor. Sosyal medyada Seda Sayan ile kol kola pozları çok konuşuldu. Meğer Emre Can İrkilmez tüm ünlü sunucularla haşır neşirmiş. İrkilmez'in daha önce diğer popüler yarışmalarda da yarıştığı ortaya çıktı. İşte detaylar...