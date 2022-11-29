Nihat Doğan Bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girmiş! Olay iddianın ardından hamile eşi Arzu Doğan terk etti: "Beni üremek için kullandın"
Nihat Doğan Bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girmiş! Olay iddianın ardından Nihat Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan evi terk ettiği ileri sürüldü. Sevgilisi 3 aylık hamile olduğu için geçtiğimiz ağustos ayında apar topar evlenen Nihat Doğan'ın açtığı güzellik merkezinden zarar ettiği ortaya çıkmıştı. Sevim Alan ile birlikte iş yapan ve kanlı bıçaklı ayrılan Nihat Doğan hakkında ortaya atılan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. 5 milyon lira harcayıp güzellik merkezi açan ve zarara uğradığı için burayı kapatan Nihat Doğan, marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada ortaya şoke eden bir iddia atıldı. Alan'ın iddiasına göre Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi kuliste birlikte oldu, eşi Arzu Doğan ise "Beni üremek için kullandın" diyerek evi terk etti. İşte detaylar...
"BENİ ÜREMEK İÇİN KULLANDIN"
Nihat Doğan Bahar Candan'ın annesiyle kuliste cinsel ilişkiye girmiş! Olay iddianın ardından hamile eşi Arzu Doğan terk etti.
Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan'ın büyük zarar ettiği ve bu sektörden çekildiği söyleniyordu. Sevim Alan ile arası açılan Doğan hakkında Seyhan Soylu'dan geçtiğimiz günlerde bomba açıklamalar geldi.
Sunduğu programda sitem eden Seyhan Soylu "Ben mi dedim adama Sevim'e aşık ol! Beş kuruş para vermeden imza attı seninle bir lira vermeden neden reklamı yapılacak birlikte bir hayata yürüyorsunuz diye. Günde 20 bin kazansa 100 bin eder. Böyle bir imkan tanımışız ama hakaret edip anneme küfür etmesi sana beni kızdırdı" dedi.
'EVDEN SÜTYEN DON ÇIKIYOR'
5 milyon dolar zarar ettiği söylenen Nihat Doğan hakkında Seyhan Soylu konuşmasının devamında "Kadın markayı bana verdi, 1.5 trilyon ödedim. Adam ne para verdi ne çalıştı. Parası yoktu Nihat'ın ben araya girdim. Sevim ona borç veriyor ev tutuyor. Sonra Sevim'le yuva kuracaklar ya eve gidiyor, o arada bir bakıyor evden sütyen-don çıkıyor. Karının tanga donunu bana attı Sevim" dedi.
NİHAT DOĞAN'DAN MESAJ
Soylu Sevim Alan'ın Nihat Doğan'dan ayrılmak için üstüne para verdiğini de açıklayarak "Nihat ve Sevim anlaşma yaptılar, kadın bir sürü paralar vermişti, 13 trilyon verirse ben çıkarım diyor" dedi. Nihat Doğan ise canlı yayına mesaj atarak Oturup dedikodu yapmaya vaktim yok. Bana sözleşme gereği borcunu ödesin yoksa cevap hakkımı kullanacağım" dedi.