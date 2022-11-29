Yalı Çapkını’nın Esme’sinin bu hali Kazım Ağa’nın feleğini döndürecek ’sen neymişsin Esme’ Sezin Bozacı’yı böyle gören hayran kaldı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Esme karakterinin ise Kazım Ağa'yla zorla evlendirildiği ve erkek çocuğu olmadığı için yıllarca işkence gördüğü görülüyor. Kazım Ağa karşısında sesi çıkmayan Esme'nin kızları için yapmayacağı şey yok.