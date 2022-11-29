Yalı Çapkını'nın Esme'sinin bu hali Kazım Ağa'nın feleğini döndürecek 'sen neymişsin Esme' Sezin Bozacı'yı böyle gören hayran kaldı
Oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Şerif Sezer, Gözde Kansu gibi isimleri bulunduran Yalı Çapkını, sezona bomba gibi düştü. Youtube inanılmaz izlenme rakamlarına erişen Yalı Çapkını sosyal medyada da adından söz ettirirken, oyuncuları da harıl harıl araştırılıyor. Onlardan biri de dizinin çilekeşi, kızların annesi Esme. Eşi Kazım'dan şiddet gören Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı hakkında araştırma yapanlar Instagram fotoğraflarını görünce gözlerine inanamıyor. İşte detaylar...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden yetenekli ve başarılı oyuncunun bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı dizide Seyran karakterinin annesi Esme karakterine hayat veren Sezin Bozacı'nın sosyal medya kareleri nefesleri kesti.
Yalı Çapkını dizisinin son bölümünde Kazım Ağa'dan şiddet gören Esme, daha fazla dayanamamış sinir krizi geçirmişti. O anları izleyen seyircilerin ise tüyleri diken diken olmuştu. Yılladır oyunculuk yapan güzel ismin sosyal medya kareleri ağızları açık bıraktı.
Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Esme karakterinin ise Kazım Ağa'yla zorla evlendirildiği ve erkek çocuğu olmadığı için yıllarca işkence gördüğü görülüyor. Kazım Ağa karşısında sesi çıkmayan Esme'nin kızları için yapmayacağı şey yok.
Sosyal medya hesabını aktif bir biçimde kullanan Yalı Çapkını dizisinin Esme'si Sezin Bozacı, hayranlarını şok içerisinde bıraktı.