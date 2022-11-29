Pala bıyıklarıyla Yeşilçam’a damgasını vurmuştu! Hayati Hamzaoğlu’nun oğlu çıka bakın kim çıktı gözümüzün önündeymiş

1953'te başlayan sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'da hayat verdiği sert mizaçlı karakterle akıllara kazındı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.