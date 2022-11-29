Pala bıyıklarıyla Yeşilçam'a damgasını vurmuştu! Hayati Hamzaoğlu'nun oğlu çıka bakın kim çıktı gözümüzün önündeymiş
Yeşilçam'da rol aldığı sayısız filmiyle hafızalarımıza kazındı Hayati Hamzaoğlu... Tatar Ramazan, Çöl Kartalı, Çirkin ve Cesur, Köroğlu ve nicesi filmde rol alan Hayati Hamzaoğlu, 2000 yılında Antalya'da hayata gözlerini yummuştu. Ve tüm oyuncuların olduğu gibi onun da çocuğu oyunculuğa merak saldı ve şimdilerin en ünlü oyuncularından biri. Bakın o isim kim. İşte başta Hayati Hamzaoğlu olmak üzere ünlülerin merak edilen çocukları.
1953'te başlayan sanat kariyerine sayısız proje sığdıran usta oyuncu Hayati Hamzaoğlu, Yeşilçam'da hayat verdiği sert mizaçlı karakterle akıllara kazındı. Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.
1953 yılında şöhret kapılarını aralayan yıldız, bir Cemal Sahir filmi olan Köyün Çocuğu ile milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.
Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu Hayati Hamzaoğlu hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Şimdilerde Antalya Şehir Mezarlığı'nda yatan usta oyuncunun oğlunu görenler şaşıp kaldı.