GaleriMagazin

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

Banu Parlak, Instagram hesabından ateş püskürdü. Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı. Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı. Banu Parlak kimdir?

28.03.2019 11:56 - Son Güncelleme: 28.03.2019 11:56
Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

Banu Parlak, Instagram hesabı üzerinden bir takipçisine fena patladı. Önce sosyal medyadan sonra da Narin Yarim şarkısını seslendirmesiyle tanıdığımız Banu Parlak, hamileliğinin ilk günlerinde ihanet nedeniyle eşi Okan Öztürk ile boşanmıştı.

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

Banu Parlak, Instagram'da bir takipçisine demediğini bırakmadı.

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı.

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

'BOŞANDIĞIM DAKİKA ESKİ KOCAMLA YATARSAN...'

Instagram'ın hikaye bölümünden 'Bana abla deyip, hala beni takip edip, boşandığım dakika eski kocamla yatarsan engellerler adamı! İğrençsiniz, benden uzak durun yeter artık sustukça yeter! Hukuki yollara başvuracağım artık' dedi.

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 yılında dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sesi ve güzelliği ile dikkat çeken Banu Parlak, güçlü sesiyle de sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu.

Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün görüntüsü sosyal medyayı yıktı geçti!
Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün görüntüsü sosyal medyayı yıktı geçti!