Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak'tan olay sözler: Boşandığım dakika eski kocamla yatarsan...
Banu Parlak, Instagram hesabından ateş püskürdü. Banu Parlak, eşi Okan Öztürk ile ihanet yüzünden hamileliğin ilk aylarında yollarını ayırmıştı. Otomobilinin içinde şarkı söylediği videoları sosyal medyaya yükleyerek fenomen olan daha sonra Narin Yarim şarkısıyla tanınan Banu Parlak, bir takipçisine fena patladı. Banu Parlak kimdir?
28.03.2019 11:56
- Son Güncelleme: 28.03.2019 11:56
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