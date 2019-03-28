Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün görüntüsü sosyal medyayı yıktı geçti!

Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran AkınAkınözü'nün değişimi sosyal medyanın gündemi oldu. Hercai dizisinde yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün, eski bebeksi halini görenler adeta şok oldu. Bu büyük değişim, sosyal medyada çok konuşuldu ve birbirinden komik esprilere neden oldu. İşte Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nün eski ve yeni hali...