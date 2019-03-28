Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün görüntüsü sosyal medyayı yıktı geçti!
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün geçmiş yıllardaki hali ile şimdiki hali karşılaştırıldı. Yakışıklı oyuncu Akın Akınözü'nün iki fotoğrafı arasındaki büyük fark sosyal medyada olay oldu. Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Akın Akınözü'nün sosyal medyada çok konuşulan değişimini görmeye hazır mısınız? İşte Hercai'deki Reyyan'ın büyük aşkı Miran Aslanbey'in değişimi...
Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran AkınAkınözü'nün değişimi sosyal medyanın gündemi oldu. Hercai dizisinde yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün, eski bebeksi halini görenler adeta şok oldu. Bu büyük değişim, sosyal medyada çok konuşuldu ve birbirinden komik esprilere neden oldu. İşte Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü'nün eski ve yeni hali...