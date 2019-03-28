Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola'nın doğum günü kutlamasına katıldı. Şu sıralar "Alice Müzikali" ile sahnelerde boy gösteren Serenay Sarıkaya mekân çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncunun menajerinin "konuşma" yasağı getirdiği öğrenildi. Bu sırada güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın yaşı merak edildi. Peki, Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve neden menajeri konuşma yasağı koyma gereği duydu?