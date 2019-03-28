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Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam arkadaşı Ezgi Mola'nın 36. yaş günü partisinde görüntülendi. Kendisine yöneltilen sorulara cevap vermemesiyle dikkat çeken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ağzını bıçak açmamasının sebebi merak edildi. Şu sıralar "Alice Müzikali" ile sahnelerde boy gösteren Sarıkaya'nın neden basınla arasına mesafe koyduğu merak edildi. Bu sırada hem oyunculuğu hem de sesiyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yaşı da bir başka merak edilen konular arasında yerini aldı.

28.03.2019 14:28 - Son Güncelleme: 28.03.2019 14:28
Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola'nın doğum günü kutlamasına katıldı. Şu sıralar "Alice Müzikali" ile sahnelerde boy gösteren Serenay Sarıkaya mekân çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Güzel oyuncunun menajerinin "konuşma" yasağı getirdiği öğrenildi. Bu sırada güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın yaşı merak edildi. Peki, Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve neden menajeri konuşma yasağı koyma gereği duydu?

Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Serenay Sarıkaya'nın özel hayatının kariyerinin önüne geçmemesi için uyarıldığı ve bu yüzden basınla mesafeli olduğu iddia edildi. Peki, güzel oyuncu Serenay Sarıkaya kaç yaşında?

Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

Kimileri estetikle, kimileri genetik kodlarla... Birçoğu çok genç gösteriyor, bir kısmı yaşının insanı. İşte ünlülerin yaşları.

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Serenay Sarıkaya'ya konuşma yasağı geldi! Kerem Bürsin ile sevgili olan Sarıkaya hakkında şaşırtan gerçek

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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