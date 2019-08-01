Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! İşte bambaşka bir Müge...
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bitmesiyle Atv ekranlarında Güven Bana yarışmasını sunan 45 yaşındaki Müge Anlı'nın eski görüntüleri ortaya çıktı. Başarılı sunucu, bazı ünlü isimlerin aksine özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmiyor. Lidya Akdağ adında bir kızı olan Müge Anlı; dobralığı ve güvenirliliği ile tanınıyor. İstanbul doğumlu olan Müge Anlı, yaptığı her işle başarısını gözler önüne seriyor. Anlı, bu kadar başarının ardından özel hayatını gizli tutmayı tercih edince hayranları daha çok merak ediyor. Yaşından boyuna, memleketinden çocuğuna her şeyi merak edilen Müge Anlı'nın eski programlarından görüntüleri ortaya çıktı. İşte bambaşka bir Müge...
01.08.2019 10:48
- Son Güncelleme: 01.08.2019 12:05
Müge Anlı, son dönemde Atv ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Güven Bana yarışmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yaptığı her işle büyük bir başarıya imza atan ve adından sıkça bahsettiren 45 yaşındaki Müge Anlı'nın eski programlarından görüntüleri ortaya çıktı. İşte bambaşka bir Müge ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...
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