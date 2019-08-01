Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! İşte bambaşka bir Müge...

Müge Anlı, son dönemde Atv ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Güven Bana yarışmasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Yaptığı her işle büyük bir başarıya imza atan ve adından sıkça bahsettiren 45 yaşındaki Müge Anlı'nın eski programlarından görüntüleri ortaya çıktı. İşte bambaşka bir Müge ve diğer ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi...

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