Merve Boluğur Bozcaada'da bakın nasıl yakalandı! Olay yaratan fotoğraflar!

Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur'un geçtiğimiz aylarda İstinye'deki evinin kirasını ödeyemediği gerekçesiyle baba evine döndüğü iddia edildi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu, Bozcaada'da ortaya çıktı. Hafta sonu Bozcaada'da gerçekleşen yaz festivali ünlü isimleri bir araya getirdi. Ivana Sert, Aleyna Solaker ve Merve Boluğur, deniz keyfi yaparken görüntülendi. Festivale kız arkadaşlarıyla katılan oyuncu, tek başına denize girerken objektife yansıdı. 31 yaşındaki Boluğur'un düzgün fiziği dikkat çekti. İşte ünlülerin yaz tatili fotoğrafları...

01.08.2019 10:01 - Son Güncelleme: 01.08.2019 10:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





