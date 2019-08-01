Merve Boluğur Bozcaada'da bakın nasıl yakalandı! Olay yaratan fotoğraflar!
Murat Dalkılıç ile evliliği bittikten sonra aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur'un geçtiğimiz aylarda İstinye'deki evinin kirasını ödeyemediği gerekçesiyle baba evine döndüğü iddia edildi. Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu, Bozcaada'da ortaya çıktı. Hafta sonu Bozcaada'da gerçekleşen yaz festivali ünlü isimleri bir araya getirdi. Ivana Sert, Aleyna Solaker ve Merve Boluğur, deniz keyfi yaparken görüntülendi. Festivale kız arkadaşlarıyla katılan oyuncu, tek başına denize girerken objektife yansıdı. 31 yaşındaki Boluğur'un düzgün fiziği dikkat çekti. İşte ünlülerin yaz tatili fotoğrafları...
Merve Boluğur Bozcaada'da fena yakalandı. 31 yaşındaki güzel oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün gittiği Bozcaada'da adeta buz kesti. Suyu soğuk bulan Boluğur, denize girdiği sırada böyle tir tir titredi. Oyuncu, dakikalar içinde de denizden çıkıp şezlongda havlusuna sarındı. İşte ünlülerin tatil fotoğrafları...