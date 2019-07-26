Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yeni bölümüne damga vuran “kedi” sorusu | Müge Anlı Güven Bana 25 Temmuz soru ve cevapları
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 25 Temmuz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen sunucu Müge Anlı'nın yeni programı Güven Bana, henüz birkaç bölüm yayınlanmış olmasına rağmen izleyicinin vazgeçilmezleri arasına girdi. Her bölümüyle milyonları ekranlara kilitleyen Güven Bana'nın 25 Temmuz'da yayınlanan yeni bölümüne "Genetik olarak normal ve sağlıklı bir kedinin kaç tane parmağı vardır?" sorusu damga vurdu. Basit gibi görünen soru birçok kişiyi yanılttı. Peki Güven Bana'ya damga vuran soruya yarışmacılar ne yanıt verdi? Sorunun doğru yanıtı ne? İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programında çok konuşulan o anlar ve Müge Anlı Güven Bana yeni bölümünün tüm soru ve cevapları…
26.07.2019 08:36
- Son Güncelleme: 26.07.2019 08:49
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 25 Temmuz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her bölümüyle çok konuşulan Güven Bana'nın yeni bölümü de birbirinden ilginç sorulara ve yarışmacılara sahne oldu. İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının 25 Temmuz yeni bölümü soru ve cevapları...
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