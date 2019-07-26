Müge Anlı’nın sunduğu Güven Bana yeni bölümüne damga vuran “kedi” sorusu | Müge Anlı Güven Bana 25 Temmuz soru ve cevapları

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana programı 25 Temmuz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Her bölümüyle çok konuşulan Güven Bana'nın yeni bölümü de birbirinden ilginç sorulara ve yarışmacılara sahne oldu. İşte Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasının 25 Temmuz yeni bölümü soru ve cevapları...