Müge Anlı'nın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile... 01.08.2019 13:59

Biri Atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı, biri de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hülya Avşar. Bu iki isim arasındaki bağı merak ediyorsunuzdur. Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. İşte o görüntüler...