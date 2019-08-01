Nur Yerlitaş'ın son halini görenler şok oldu! 1 yıl önce ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?

"ÇOK ÇİRKİN BELKİDE AMA HİÇ UMRUMDA DEĞİL"

Bandanasını çıkardıktan sonra stüdyoda kısa süreli oluşan sessizliği bozan Yerlitaş, "Rabbim, hayat bu. Başka bir tedaviye geçeceğim, belki kirpiklerim de dökülecek. Bu hiç sorun değil, çok çirkin belki de ama hiç umurumda değil. Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.