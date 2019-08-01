Nur Yerlitaş'ın son halini görenler şok oldu! 1 yıl önce ameliyat olan Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
Nur Yerlitaş geçtiğimiz yıl Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ilk beyin ameliyatını olmuştu. Ardından çok geçmeden yeni tetkiklerin yapılmasıyla ikinci ameliyatını da olan ünlü modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından o döneme dair yeni bir kare paylaştı. "Bugün tam bir yıl oldu. Birinci ameliyatım" yorumuyla paylaşımda bulunan Yerlitaş, ardından son halini paylaştı. Başarılı modacı Nur Yerlitaş'ın son halini görenler çok şaşırdı. Yaşadığı zor günlerin ardından Nur Yerlitaş adeta bir deri bir kemik kaldı... Peki Nur Yerlitaş'ın hastlığı neydi?
Geride bıraktığımız yıl Ağustos ayında beynindeki kitle nedeniyle ameliyat olan modacı Nur Yerlitaş, sosyal medya hesabından o döneme dair yeni bir kare paylaştı. Ağustos ayında olduğu ameliyatın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Yerlitaş, sevenlerini bu fotoğraflarla korkutmuş ve takipçileri yaşanan bu gelişme sonrasında ünlü modacıya geçmiş olsun dileklerini göndermişti.
Yerlitaş daha sonra bir ameliyat daha geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu. Yaşadığı bu talihsiz sağlık sorunları sonrasında eski sağlığına kavuşan Nur Yerlitaş, sosyal medyada eski dönemlere ait fotoğrafların paylaşıldığı perşembe günü 2018 yılında geçirdiği ilk beyin ameliyatı sonrasında çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Bu kareye 'Tam bir yıl oldu birinci ameliyatım' notunu düşen Yerlitaş takipçilerinden bol miktarda geçmiş olsun dileği aldı.
CANLI YAYINDA BANDANASINI ÇIKARMIŞTI
2018 yılının Ağustos ayında ameliyat masasına yatan ve geçtiğimiz Mart ayında ikinci ameliyatını geçiren Nur Yerlitaş bir magazin programına konuk olarak geçirdiği zor günleri anlattı. Canlı yayına bandana ile katılan Nur Yerlitaş, saçlarının dökülmesini dert etmediğini belirterek bir anda bandanasını çıkardı.
"ÇOK ÇİRKİN BELKİDE AMA HİÇ UMRUMDA DEĞİL"
Bandanasını çıkardıktan sonra stüdyoda kısa süreli oluşan sessizliği bozan Yerlitaş, "Rabbim, hayat bu. Başka bir tedaviye geçeceğim, belki kirpiklerim de dökülecek. Bu hiç sorun değil, çok çirkin belki de ama hiç umurumda değil. Allah sağlık versin." ifadelerini kullandı.