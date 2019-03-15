Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ortaya çıkan bir başka gerçeği anlattı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine bir önceki işlediği cinayet hakkında verdiği bilgiler stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu aydınlatmaya yüz tuttu.
Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü15.03.2019 10:49
- Dolarda son dakika! Dolar ve euro düşüşe geçti! 15 Mart güncel döviz kurları
- Son dakika: 2018 Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
- MİT TIR'larının ihbarcısı FETÖ imamı Mustafa İlhan Ordu'da yakalandı!
- Yeni Zelanda'daki katliam sonrası cami içinden can acıtıcı görüntüler
- Yeni Zelanda'daki saldırıda Bangladeş Milli Takımı kıl payı kurtuldu
- Yeni Zelanda'da camide katliam yapan caninin silahında yazan yazılar ne anlam içeriyor?
- Mehmet Özhaseki'den sahte senet skandalıyla ilgili Mansur Yavaş'ı zora sokacak 4 soru
- Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü
- Başkan Erdoğan'dan Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası ilk açıklama
- Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Erdern: 40 kişi hayatını kaybetti
- Yeni Zelanda'daki saldırı sonrası İbrahim Kalın açıklama yaptı
- Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anından kan donduran görüntüler! (+18)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.