Müge Anlı'daki katil zanlısı Murat Güneş'ten şok itiraf: Ünlü isim azmettirdi FETÖ üstünü örttü 15.03.2019 10:49

Müge Anlı canlı yayında Asım Bayram cinayetiyle ortaya çıkan bir başka gerçeği anlattı. 82 yaşındaki Asım Bayram'ın katil zanlılarından Murat Güneş'in emniyet yetkililerine bir önceki işlediği cinayet hakkında verdiği bilgiler stüdyoda şok etkisi yarattı. Murat Güneş, bir önceki işlediği cinayeti ünlü bir ismin azmettirdiğini ve 10 milyon dolara kiralık katil olarak görev aldığını belirtti. Asım Bayram'ın katil zanlısı Murat Güneş'in savcının FETÖ ile bağlantısı olduğunu belirtmesiyle Asım Bayram cinayeti bambaşka bir konuyu aydınlatmaya yüz tuttu.