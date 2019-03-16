Müge Anlı bakın aslen nereliymiş! Duyanlar şaşıp kalıyor
Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmeyen Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri nereli olduğu. Yaşından, boyuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın nereliymiş...
16.03.2019 17:34
- Son Güncelleme: 16.03.2019 17:42
ATV'de yayınlanan Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Müge Anlı'nın nereli olduğu sorusu yeni gündem oldu. Son günlerin en çok konuşulan sunucusu Müge Anlı, sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Birçok ünlünün yaşı, boyu merak edilirken, Müge Anlı memleketi ile gündeme oturdu. İşte Müge Anlı'nın memleketi. Müge Anlı nereli?
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