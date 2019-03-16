Müge Anlı bakın aslen nereliymiş! Duyanlar şaşıp kalıyor

Müge Anlı hafta içi her gün Atv ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Özel hayatı ile gündeme gelmeyi tercih etmeyen Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri nereli olduğu. Yaşından, boyuna kadar araştırılan Müge Anlı bakın nereliymiş...

16.03.2019 17:34 - Son Güncelleme: 16.03.2019 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





