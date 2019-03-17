Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile eşi Sinem Gündoğdu'nun kızları Liya'dan ilk poz!

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Gündoğdu ile çocukluktan gelen aşklarını evlilikle taçlandırmış ancak geçtiğimiz Ağustos ayında ani bir şekilde boşanma kararı almıştı. Ayrılık kararının hemen ardından Sinem Gündoğdu'nun hamile olduğu ortaya çıkmış ancak Hakan Çalhanoğlu, net bir şekilde bu evliliğin bittiğini belirtmişti. Çok geçmeden Çalhanoğlu geri adım atmış ve eşi Sinem Gündoğdu ile barışma kararı aldı. İkili geçtiğimiz günlerde kızları Liya'yı kucaklarına aldılar. işte Hakan Çalhanoğlu'nun kızı Liya...

17.03.2019 13:22 - Son Güncelleme: 17.03.2019 13:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





