Mustafa Sandal'dan Aleyna Tilki'ye şoke eden el hareketi! Arkasından...
Aleyna Tilki önceki akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine katıldı. Sanat dünyasından ünlü isimlerin akın ettiği partide Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi isimler yer aldı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti. İşte Aleyna Tilki'nin arkasından el hareketi yapan Mustafa Sandal'ın şok görüntüsü!
Aleyna Tilki'nin arkasından hareket yapan Mustafa Sandal ne anlatmak istedi? Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntüler akıllarda soru işareti oluşturdu. Sanat dünyasının ünlü isimleri, dün akşam yapımcı Polat Yağcı'nın doğum günü partisine akın etti. Partiye damga vuran an ise Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasında durarak yaptığı hareketler oldu.
Ünlü yapımcı Polat Yağcı, dün akşam yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Bir parti yaparak yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı aralarında Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü isim yalnız bırakmadı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti.
MUSTAFA SANDAL NE ANLATMAYA ÇALIŞTI?
Partide eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, bir ara piste çıkarak dans etti. Partide olan şarkıcı Erol Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise Aleyna Tilki ve Mustafa Sandal'ın arasında yaşananlar dikkat çekti. Genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Sandal, şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Köse, "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi.