Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu’nun yeni TBT’si olay oldu! İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile akıllara kazınan Pınar Altuğ, Türkiye'nin sevilen oyuncularından biri haline geldi. Modellikten oyunculuğa, şimdilerde ise sosyal medya fenomenliğine kadar bir kariyer süreci olan Pınar Altuğ'un yıllar öncesine ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Gençlik yıllarına ait fotoğrafı sizi çok şaşırtacak. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin 'Yok artık' dedirten değişimleri.

Pınar Altuğ, 1995 yılında televizyon hayatı başladı. 1995-1998 yılları arasında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. 1999'da Pınar'ın Yemek Zevki adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti. Peki, Pınar Altuğ kimdir? Pınar Altuğ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar... Pınar Yağmur Atacan, 2 Eylül 1974'te İstanbul'da dünyaya geldi. Saint Benoît Fransız Lisesi'nde okudu. Lisedeyken mankenlik yapmaya başladı. 1994 yılında Miss Turkey seçilen Altuğ, 1997 senesinde girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümündeki eğitimini yarıda bırakmıştı.

Başta Pınar Altuğ olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi sizi çok şaşırtacak.