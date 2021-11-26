Cengiz Kurtoğlu 'bıçaklı saldırı'nın ardından isyan etti: 'Bana tuzak kuruyorlar'
Cengiz Kurtoğlu 'bıçaklı saldırı'nın ardından isyan etti. Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Cengiz Kurtoğlu konuştu. Gittiği bir davette tartışma yaşadığı Mustafa Can'a bıçakla saldırmış gibi gösterilmesine isyan eden Kurtoğlu, "Sanatçı dostlarım için söylenen çirkin sözlere tepki gösterdim. Sadece tartışma yaşandı, olayın bıçaklı saldırı gibi gösterilmesi garip. Bana tuzak kuruyorlar!" dedi.
'BANA TUZAK KURUYORLAR'
Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartışmaya başladı.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ardından masadan aldığı servis bıçağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olaylar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş insanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu.
GÖZALTINA ALINDI
Restoranın güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.