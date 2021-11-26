Cengiz Kurtoğlu ’bıçaklı saldırı’nın ardından isyan etti: ’Bana tuzak kuruyorlar’

Cengiz Kurtoğlu, poliste verdiği ifadesinde Mustafa Can ile Orhan Gencebay ve diğer bazı sanatçılara hakaret ettiği için tartıştıklarını söyledi. Kurtoğlu'nun, Can'ın yüzünün bıçakla yaralanmadığını, tırnağı ile çizilmiş olabileceğini söylediği öğrenildi.