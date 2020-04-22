Müge Anlı çirkin iddialara yanıt verdi! Kamuoyunda çıkan 'Müge Anlı evlendi mi?' sorusunun yanıtı
Müge Anlı avukatı aracılığıyla hakkında çıkan çirkin iddialara yanıt verdi. Son dakika haberi Müge Anlı'nın avukatı Eylem Kahraman'dan geldi. Kahraman, 'Müge Anlı evlendi mi?' sorusunun yanıtını net bir şekilde açıkladı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren Müge Anlı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeni ile bir süre Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına ara verdi. Müge Anlı son canlı yayınında ekranda kalmak istediğini ancak gün gün belirli kısıtlamalar arttıkça canlı olarak ekranda olamayabileceğini belirtmişti.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, son bölümde koronavirüs nedeni ile tedbir amaçlı yayına ara vermek zorunda kalabileceğinin sinyallerini, "Ekranda kalmak istiyorum ve sizlerle beraber olmak istiyorum ama gün gün belirli kısıtlamalar artıkça çok istememize rağmen canlı olarak ekranda bulunamayabiliriz. Gelmek isteyeni davet edememek fırsat eşitsizliğine de neden oluyor. Ekranı boş bırakmayız, sevdiğiniz programlardan kolajlar hazırlarız. Sizlerle beraber oluruz. Ekranda değiller, aman hastalandılar mı diye bir şey aklınıza gelmesin. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla yeniden beraber olabiliriz." sözleriyle vermişti.
Bu çirkin iddiaya Türkiye'nin saygı duyduğu ve sevgidiği isim olan Müge Anlı avukatı aracılığıyla yanıt verdi.
Müge Anlı, Koronavirüs sebebiyle programına bir süreliğine ara vermiştir. Müvekkilim aleyhinde ortaya atılan maksatlı ve çirkin iddia kesinlikle gerçek dışı olup, müvekkilimin kamuoyundaki saygınlığına zarar vermeye yöneliktir. Müvekkilimin kişilik haklarını ağır bir şekilde ihlal eden asılsız iddianın sahibi ve bu iddiayı yazılı ve görsel basında yayınlayanlar hakkında gerekli hukuki süreç başlatılacaktır.
Müge Anlı vekili,
Av. Eylem Kahraman