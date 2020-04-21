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Hababam Sınıfı'nda 'Çalışkan Ahmet'i canlandırmıştı... Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Hababam Sınıfı'nda 'Çalışkan Ahmet'i canlandırmıştı... Ahmet Sezerel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Hababam Sınıfı'nda 'Çalışkan Ahmet' karakterine hayat veren Ahmet Sezerel son zamanlarda büyük merak konusu olmuştu. 'Çalışkan Ahmet' rolüyle hafızalara kazınan Sezerel'in doğum günü fotoğrafı olay oldu. Yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlayan Hababam Sınıfı serisinin Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi. İşte Hababam Sınıfı'nın 'Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel ve diğer ünlülerin yıllar içindeki şaşırtan değişimi...
21.04.2020 23:08
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Hababam Sınıfı serisinde Çalışkan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, doğum günündeki fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. 66. yaşını Bodrum'daki Torba Sanat Evi'nde dostlarıyla kutlayan Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi.
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Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i Ahmet Sezerel, oyunculuğa neden devam etmediğini de açıkladı. Sezerel, "Beni cezbeden bir senaryoyla karşılaşmadım. Her zaman kamera arkasında olmayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.
Hababam Sınıfın'daki rolüyle Yeşilçam'ın unutulmazları arasına giren Ahmet Sezerel'in doğum günündeki son hali dikkat çekti. İşte Ahmet Sezerel'in doğum gününden sosyal medyaya yansıyan o fotoğraf.
Ahmet Sezerel'in 66. yaş günündeki kutlamadan çıkan fotoğraf sonrası, Yeşilçam ve günümüz ünlülerinin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..