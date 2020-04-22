Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek
Bala Hatun rolüyle Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit ile başrolü paylaşan Özge Törer, özel hayatıyla sosyal medyayı salladı. Kuruluş Osman'daki Bala Hatun rolünde Şeyh Edebalı'nın kızı ve Osman Bey'in eşini oynayan Özge Törer, sevenlerinin dikkatini çekti. ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da boy gösteren güzel oyuncu Özge Törer'in kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.
22.04.2020 07:40
- Son Güncelleme: 22.04.2020 07:40
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