Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer herkesi şaşkına çevirdi! Özge Törer hakkındaki olay gerçek

Özel hayatını büyük bir özenle gizli tutan Özge Törer'in kardeşi ile fotoğrafları ortaya çıktı ve iki kardeş arasındaki benzerlik görenleri şaşkına çevirdi.

İşte başta Özge Törer ve kardeşi olmak üzere, ünlülerin kardeşleri.