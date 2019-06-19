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Müge Anlı'nın sunacağı Güven Bana atv'de başlıyor! Müge Anlı canlı yayında yayın tarihini açıkladı (Video)

19.06.2019 12:19

Türkiye’nin en başarılı programcılarından Müge Anlı ilk kez bir yarışma sunuyor. Araştırmacı gazeteci, “Güven Bana” yarışması ile atv ekranlarında sevenlerinin karşısında olacak. Güven Bana’da daha önce birbirini tanımayan ve ilk defa yarışma koltuğunda tanışan iki yarışmacı toplam 1.000.000 TL’lik büyük ödül için yarışıyor. Yarışmacıların kazandığı ödül miktarı arttıkça verdikleri güven sınavının heyecanı da artıyor. Kazanmak için güvenmeye güvendiğiniz için kaybetmeye hazır mısınız?


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