Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Atv ekranlarında "Güven Bana" yı ben sunacağım! 17.06.2019 16:41

Müge Anlı canlı yayında, ATV ekranlarında Tamer Karadağlı'nın eski programı Güven Bana'yı sunacağını duyurdu. Peki Müge Anlı'nun sunacağı Güven Bana programı hangi gün Atv ekranlarında olacak? Cumartesi ve pazar günü çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, programla ilgili detayları canlı yayında paylaştı! İşte Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasıyla ilgili detaylar...

Müge Anlı canlı yayında, ATV ekranlarında Tamer Karadağlı'nın eski programı Güven Bana'yı sunacağını duyurdu. Peki Müge Anlı'nun sunacağı Güven Bana programı hangi gün Atv ekranlarında olacak? Cumartesi ve pazar günü çekimlerin yapılmaya başlandığını dile getiren Müge Anlı, programla ilgili detayları canlı yayında paylaştı! İşte Müge Anlı'nın Güven Bana yarışmasıyla ilgili detaylar...