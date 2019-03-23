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Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının başarılı sunucusu Murat Yıldırım, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyunculuğuyla ve sunuculuğuyla milyonların beğenisini kazanan Murat Yıldırım'ın hayatı, hayranları tarafından merak konusu. Son olarak hayranları, Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketini araştırıyorlar. Peki Murat Yıldırım nereli? İşte başta Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım olmak üzere ünlülerin memleketleri...

23.03.2019 18:47 - Son Güncelleme: 23.03.2019 18:48
Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketini biliyor musunuz? İşte Murat Yıldırım ve daha birçok ünlünün memleketleri...

Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Furkan Palalı - Konya

Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Milyoner'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım hakkında bu gerçeği ilk kez duyacaksınız!

Demet Özdemir - Kocaeli

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