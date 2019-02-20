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Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!

Hakan Çalhanoğlu'nun 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Merve Sanay ile görüntüleri ifşa oldu. Merve Sanay'ın telefonunun hacklenmesi üzerine ortaya çıkan mesajlar gündeme bomba gibi düştü. İtalya'nın Milan takımında oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun görüştüğü Merve Sanay kimdir? Eşi Sinem Gündoğdu ile yeniden birleşen Çalhanoğlu, bu mesajlara ne tepki verecek?

20.02.2019 18:03 - Son Güncelleme: 20.02.2019 18:03
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!

Milan'ın oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın konuşmaları ifşa oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Merve Sanay, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN O MESAJLAR:

Merve Sanay'ın Hakan Çalhanoğlu ile özel mesajları Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşıldı.

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!

Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile Mayıs 2017'de Almanya'da evlenmişti.

Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!

Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda ''Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım. Bu evlilikten çocuğum olursa sorumluluklarımı yerine getireceğim. Ama eşim ve ailesi ile iletişim kurmayacağım'' açıklamasını yapmıştı.

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