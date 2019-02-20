Hakan Çalhanoğlu'nun 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Merve Sanay ile görüntüleri ifşa oldu. Merve Sanay'ın telefonunun hacklenmesi üzerine ortaya çıkan mesajlar gündeme bomba gibi düştü. İtalya'nın Milan takımında oynayan Hakan Çalhanoğlu'nun görüştüğü Merve Sanay kimdir? Eşi Sinem Gündoğdu ile yeniden birleşen Çalhanoğlu, bu mesajlara ne tepki verecek?
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!20.02.2019 18:46
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