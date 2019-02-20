Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine aşık olan Yılmaz'ın çektiği acı izleyiciyi derinden üzmeye devam ediyor. Hal böyle olunca izleyici Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisini merak etmeye başladı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisindeki güzel oyuncu ile birlikteymiş. İşte Uğur Güneş'in öğrenince şok olacağınız eski sevgilisi...

20.02.2019 18:46 - Son Güncelleme: 20.02.2019 18:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





