GaleriMagazin

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm yarın akşam Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine aşık olan Yılmaz'ın çektiği acı izleyiciyi derinden üzmeye devam ediyor. Hal böyle olunca izleyici Çukurova'da Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in gerçek hayattaki sevgilisini merak etmeye başladı. Özel hayatını göz önünde yaşamayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisindeki güzel oyuncu ile birlikteymiş. İşte Uğur Güneş'in öğrenince şok olacağınız eski sevgilisi...

20.02.2019 18:46 - Son Güncelleme: 20.02.2019 18:47
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş, eskiden Avlu dizisinin güzel oyuncusu ile birlikteymiş. İşte öğrenince şaşıracağınız birliktelik...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

ÖYKÜ GÜRMAN-YAVUZ BİNGÖL
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

SEDA GÜVEN-KEREMCEM

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş'in eski sevgilisi Avlu dizisindeki...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!
Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu ile sosyal medya fenomeni Merve Sanay'ın mesajları ifşa oldu!