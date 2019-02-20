Berkay ile Ece Erken bir partide sarmaş dolaş görüntülendi! Berkay ve eşinden açıklama geldi
Berkay ile Ece Erken'in dün gece Murat Karabova'nın doğum günü partisinde Ece Erken'le yakınlaştığı iddia edildi. Arda Turan ile kavga olayının ardından şimdi de Ece Erken ile sarmaş dolaş görüntülendiği iddiasıyla gündem olan Berkay Şahin'in, Ece Erken ile mekanın gizli bir yerinde sarmaş dolaş oldukları iddia edildi. Bu yakınlaşma ile ilgili Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'den açıklama geldi...
BERKAY İLE ECE ERKEN SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİ!
Şarkıcı Berkay'ın, Murat Karabova'nın doğum günü partisinde Ece Erken'le yakınlaştığı iddia edildi. Şarkıcı Berkay Şahin'in adı son günlerde skandallar ile anılır oldu. Futbolcu Arda ile bir gece külubunde kavga eden Berkay'ın adı yine günlerce konuşulacak bir iddia ile anıldı. Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Berkay'ın bir mekanda yakınlaştığı iddia edildi, görüntüler basına sızdı...
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"BİZİ Bİ SALIN!"
İddia ile ilgili Ece Erken ve Berkay'dan açıklama geldi. Bekay Instagram hesabı üzerinden eşi ile birlikte , "Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı beni bir salmıyorsunuz rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Bir görüntü varsa ortaya çıkarın arkadaşlar, en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. İyi ki de gördüm konuştum, çok güzel oldu. Haklının acelesi yoktur, haklı bekler. Bizi bi salın arkadaşlar." şeklinde açıklama yaptı.