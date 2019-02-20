Berkay ile Ece Erken bir partide sarmaş dolaş görüntülendi! Berkay ve eşinden açıklama geldi

"BİZİ Bİ SALIN!"

İddia ile ilgili Ece Erken ve Berkay'dan açıklama geldi. Bekay Instagram hesabı üzerinden eşi ile birlikte , "Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı beni bir salmıyorsunuz rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Bir görüntü varsa ortaya çıkarın arkadaşlar, en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. İyi ki de gördüm konuştum, çok güzel oldu. Haklının acelesi yoktur, haklı bekler. Bizi bi salın arkadaşlar." şeklinde açıklama yaptı.