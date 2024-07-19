Metin Akpınar'a ikinci şok! Duygu Nebioğlu'dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın başlattığı hukuk mücadelesi de sonuçlandı. DNA testi sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından mahkeme Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğunu resmen açıkladı.Akpınar cephesi sessiz kalsa da Duygu Nebioğlu, yeni bir bomba patlattı. Nebioğlu, kardeşinin de kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.