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Metin Akpınar'a ikinci şok! Duygu Nebioğlu'dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın başlattığı hukuk mücadelesi de sonuçlandı. DNA testi sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından mahkeme Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğunu resmen açıkladı.Akpınar cephesi sessiz kalsa da Duygu Nebioğlu, yeni bir bomba patlattı. Nebioğlu, kardeşinin de kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 06:58 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 07:20
Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek 1

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu daha sonra ise ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın varlığını da duyurmuştu.

Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek 2

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlandı.

Metin Akpınarın ikinci babalık davası sonuçlandı! Duygu Nebioğlunun ikizi Sevgi Katkıcının da kızı olduğu kesinleşti
Metin Akpınar'ın ikinci babalık davası sonuçlandı! Duygu Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Katkıcı'nın da kızı olduğu kesinleşti

Metin Akpınar’a ikinci şok! Duygu Nebioğlu’dan bomba açıklama: Bizi yok saymanın bedelini ödeyecek 3

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.

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