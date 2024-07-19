PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

5 ay Mehmet Dinçerler’le evli kalmıştı! Hadise yeni aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Mehmet Dinçerler'le 2022 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine giren ancak 5 ay sonra evliliği sonlandıran Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İddiaya göre Hadise yine bir iş insanına aşık oldu. Bakın Hadise gönlünü kime kaptırmış...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Temmuz 2024, 08:51 Güncelleme 19 Temmuz 2024, 08:56
5 ay Mehmet Dinçerler’le evli kalmıştı! Hadise yeni aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi... 1

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayın'da aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti.

5 ay Mehmet Dinçerler’le evli kalmıştı! Hadise yeni aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi... 2

Sessiz sedasız evlenen ikilinin mutluluğu sadece beş ay sürmüştü. İkili, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

5 ay Mehmet Dinçerler’le evli kalmıştı! Hadise yeni aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi... 3

Son dönemde hem dansları hem de iddialı sahne kıyafetleriyle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA