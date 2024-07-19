5 ay Mehmet Dinçerler’le evli kalmıştı! Hadise yeni aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı! İşte yeni sevgilisi...

Mehmet Dinçerler'le 2022 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle dünyaevine giren ancak 5 ay sonra evliliği sonlandıran Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. İddiaya göre Hadise yine bir iş insanına aşık oldu. Bakın Hadise gönlünü kime kaptırmış...