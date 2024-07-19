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Haberler Magazin Videoları Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:07 Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024, 09:07

Metin Akpınar'a ikinci şok: ''Bedelini ödeyecek!''

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın başlattığı hukuk mücadelesi de sonuçlandı. DNA testi sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından mahkeme Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğunu resmen açıkladı.Akpınar cephesi sessiz kalsa da Duygu Nebioğlu, yeni bir bomba patlattı. Nebioğlu, kardeşinin de kendisi gibi önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacağını duyurdu.

Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu daha sonra ise ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın varlığını da duyurmuştu.

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğu kanıtlandı.

Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.

BEDELİNİ ÖDEYECEK

Akpınar cephesi sessiz kalsa da ikiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi. "Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar'a kırgınlığım büyük" diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:"Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar'a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara'nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum."

Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın haberine göre; son olarak 17 Temmuz'da görülen mahkemenin ekim ayına ertelendiği öğrenildi.

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