Metin Akpınar’ın ikinci babalık davası sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’nun ikizi Sevgi Katkıcı’nın da kızı olduğu kesinleşti

MAHKEME KARARIYLA AÇIKLANDI: METİN AKPINAR RESMEN BABASI OLDU Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme kararıyla Metin Akpınar 'ın Duygu Nebioğlu 'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı 'nın da babası olduğu kesinleşti. Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Sevgi Katkıcı

ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEDİM

Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" ifadelerini kullanmıştı.