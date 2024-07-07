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Metin Akpınar'ın ikinci babalık davası sonuçlandı! Duygu Nebioğlu'nun ikizi Sevgi Katkıcı'nın da kızı olduğu kesinleşti

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı'nın başlattığı hukuk mücadelesi de sonuçlandı. DNA testi sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından mahkeme Katkıcı'nın Akpınar'ın kızı olduğunu resmen açıkladı. Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı. Katkıcı, "Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim." ifadelerini kullanmıştı.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 09:27 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 09:34
Metin Akpınar’ın ikinci babalık davası sonuçlandı! Duygu Nebioğlu’nun ikizi Sevgi Katkıcı’nın da kızı olduğu kesinleşti

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Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Duygu Nebioğlu ve Sevgi KatkıcıDuygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı

21 YAŞINDA AKPINAR'IN KIZI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ
Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun kızı olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da ünlü oyuncunun kızı olduğunu 21 yaşında öğrenmişti.

Metin Akpınar'ın kendisinden kızı olmadığını düşünerek sürekli şüphe duyması nedeniyle DNA testi yaptıran Katkıcı'nın test sonrasında Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

DAVA SONUÇLANDI
Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesine açtığı dava sonuçlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporu Antalya 5. Aile Mahkemesine ulaştı.

Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi.

Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.

MAHKEME KARARIYLA AÇIKLANDI: METİN AKPINAR RESMEN BABASI OLDU
Sabah'ta yer alan habere göre, mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu'dan sonra ikizi Sevgi Katkıcı'nın da babası olduğu kesinleşti. Sevgi Katkıcı daha önce yaptığı açıklamada DNA raporuyla Metin Akpınar'ın kızı olduğuna inandığını ancak tutumunda hiçbir değişiklik olmadığını anlatmıştı.

Sevgi KatkıcıSevgi Katkıcı

ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLEDİM
Katkıcı, "Baba-kız ilişkimiz hiç olmadı. Duygu daha çok görüştü. Bir sarılma, bir öpme, bir arama göremedim. Hep ben özel zamanlarda aradım. Çıkan haberlerden sonra da aramasını, özür dilemesini bekledim. Yaptığı basın açıklamasında bizi büyüten Özdener Bey ve Emine Hanım'dan özür dilemesini, 'Benim çocuklarıma yıllarca baktınız' diyerek teşekkür etmesini bekledim ama maalesef bunların hiçbirini göremedim" ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Nebioğlu annesi Suphiye Orancı'ya seslendi:

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