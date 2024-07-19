Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da! Ailecek tatile çıktılar

Real Madrid'de gösterdiği başarılı performansla İspanyol basınının sıkça manşetlerine taşıdığı 19 yaşındaki Arda Güler, son olarak A Milli Takım formasıyla sergilediği başarılı performansla kendisinden söz ettirdi. Oldukça yoğun bir dönem geçiren Güler, kız arkadaşı ile birlikte Bodrum tatilinde görüntülendi. Güler, ailesinin de kendilerine eşlik ettiği tatilde sevgilisiyle birlikte sezon yorgunluğunu atıyor.
EURO 2024'te ve Madrid'de ülkemizi başarıyla temsil eden futbolcu Arda Güler, sezonun yorgunluğunu Bodrum'da atıyor.
Güler, geçen günlerde ailesiyle birlikte Bodrum gitti. Plaj voleybolu ve teniste de iddialı olan ünlü yıldız, tatilcilerin gözdesi oldu.
Yakın dostu Mert Aygün ile gün içinde sohbet eden Arda Güler, arkadaşlarıyla hasret giderdi.