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Haberler Magazin Menajerimi Ara'nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Menajerimi Ara'nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteri ile yıldızı parlayan Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Genç oyuncu, siyah mini şortu ve büstiyeri ile spor salonunda verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Eroğlu'nun bacaklarını açarak verdiği poz, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olurken oyuncun fit hali dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ayna karşısında poz veren Eroğlu'nun boyu da merak konusu oldu. İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

23.11.2021 01:26 - Son Güncelleme: 23.11.2021 01:26
Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Menajerimi Ara dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

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Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Siyah mini şortu ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen oyuncu, spor salonunda bacaklarını açarak verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.

Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Boy aynasının karşısında poz veren Ahsen Eroğlu'nun fit hali de dikkatlerden kaçmadı.

Menajerimi Ara’nın yıldızı Ahsen Eroğlu mini şortuyla objektif karşısına geçti! Bacaklarını açarak verdiği pozla dikkat çekti

Formda vücuduyla dikkat çeken oyuncunun boyu ve kilosu da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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