Menajerimi Ara'nın Dicle'sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı
Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Leopar desenli bluzu ve mor mini etekli takımıyla objektif karşısına geçen oyuncu, yayınladığı pozlarla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı karaktere işaret ederek "Dicle'den eser kalmadı" yorumunda bulundu. İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...
19.10.2021 21:10
- Son Güncelleme: 19.10.2021 21:10
Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.