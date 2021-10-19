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Haberler Magazin Menajerimi Ara'nın Dicle'sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Menajerimi Ara'nın Dicle'sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Leopar desenli bluzu ve mor mini etekli takımıyla objektif karşısına geçen oyuncu, yayınladığı pozlarla kendine hayran bıraktı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı karaktere işaret ederek "Dicle'den eser kalmadı" yorumunda bulundu. İşte Ahsen Eroğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

19.10.2021 21:10 - Son Güncelleme: 19.10.2021 21:10
Menajerimi Ara’nın Dicle’sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Ahsen Eroğlu, Menajerimi Ara dizisinde canlandırdığı Dicle karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

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Menajerimi Ara’nın Dicle’sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Diziyle birlikte geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eroğlu, oyunculuğunun yanı sıra doğal güzelliğiyle de milyonların beğenisini kazanmıştı.

Menajerimi Ara’nın Dicle’sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

Menajerimi Ara’nın Dicle’sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Eroğlu, leopar desenli bluzu ve mor mini etekli takımıyla verdiği pozları art arda sosyal medya hesabında yayınladı.

Menajerimi Ara’nın Dicle’sinden eser kalmadı! Ahsen Eroğlu leopar desenli bluzu ve mini eteğiyle boy gösterdi kendine hayran bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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