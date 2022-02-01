Masumlar Apartmanı Mazo'su Armağan Oğuz bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Birkan Sokullu ile arasındaki fark dikkat çekti
Masumlar Apartmanı Mazo'su Armağan Oğuz bakın kaç yaşındaymış! Başrollerini Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birkan Sokullu'nun üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo karakterini canlandıran ünlü oyuncu Armağan Oğuz'un hayatı merak konusu oldu. İstanbul doğumlu olan oyuncunun özellikle yaşı merak edilerek "Armağan Oğuz kaç yaşında?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulunurken Birkan Sokullu ile arasındaki fark dikkat çekti. Bakın Armağan Oğuz kaç yaşındaymış...
01.02.2022 21:17
- Son Güncelleme: 01.02.2022 21:17
Masumlar Apartmanı dizisinde Mazo karakterini canlandıran Armağan Oğuz'un hayaı merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, özellikle "Armağan Oğuz kaç yaşında?" sorusunun yanıtı arattı.
Oğuz'un yaşını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü oyuncunun Birkan Sokullu ile arasındaki fark dikkat çekti.