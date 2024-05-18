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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in geçtiğimiz günlerde polisler tarafından GBT sorgusu yapılan torbacı Selçuk Ç.'ye "Getirdin mi malzemeleri" demesi üzerine uyuşturucu ticareti deşifre olmuştu. Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılamasını yapan mahkeme, ünlü oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkarttı. Selçuk Ç., "Feyza ile 1.5 yıldır arkadaşız. Ben maddeyi torbacıdan alıp Feyza'ya götürüyordum. Beraber içecektik. İçmeden polis yakaladı" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 07:16 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:50
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek 1

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek 2

29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek 3

Şüphelinin üstünden 1.1 gramı taş, 0.3 gramı toz kokain çıkmıştı. Civelek, polislerin tam arama yaptığı esnada uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıkmıştı.

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