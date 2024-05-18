Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek 'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması gündeme bomba gibi düşmüştü.

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29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.