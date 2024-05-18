Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ını torbacısı sattı: Birlikte içerdik! Feyza Civelek duruşmaya zorla getirilecek

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi vermesi ve polise yakalanması gündeme bomba gibi düşmüştü.
29 Ekim gecesi yaşanan olayda, Civelek sipariş verdiği 1.5 gram kokain için 6 bin lira ödeme yapmış ancak uyuşturucu satıcısı Ulus'ta oturduğu evin yakınına geldiğinde sivil polis ekiplerince çevrilmişti.
Şüphelinin üstünden 1.1 gramı taş, 0.3 gramı toz kokain çıkmıştı. Civelek, polislerin tam arama yaptığı esnada uyuşturucu satıcısına "Getirdin mi malzemeyi" demesi üzerine uyuşturucu ticareti açığa çıkmıştı.