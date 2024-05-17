Erkan Yolaç’ın ünlülerle gülümseten anları! Gülben Ergen’i ekranla tanıştırıp Orhan Gencebay’ı fena sıkıştırdı: Şivesi bile değişti!

"Evet-Hayır" yarışmasındaki muzip gülümsemesi, heyecanlı halleri ve terleten sorularıyla hafızalara kazınan televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Geriye yüzleri gülümseten anılar bırakan Yolaç'ın hayatı da bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucunun Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde başlayıp televizyon ekranlarına uzanan hayat hikayesi dikkat çekerken ünlülerle olan anıları yüzleri güldürdü. İşte Erkan Yolaç'ın hayat hikayesi ve ünlü isimlere ter döktürdüğü eğlenceli anlar...
Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan, televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç, 89 yaşında aramızdan ayrıldı. Muzip gülümsemesi, heyecanlı halleri ve köşeye sıkıştıran sorularıyla hafızalara kazınan Yolaç'ın hayatı da bir kez daha merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü sunucunun Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde başlayıp televizyon ekranlarına uzanan hayat hikayesi dikkat çekerken ünlülerle olan anıları yüzleri gülümsetti.
İşte Erkan Yolaç'ın hayat hikayesi ve ünlü isimlere ter döktürdüğü eğlenceli anlar...