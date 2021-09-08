Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış bornozuyla sere serpe uzandı sosyal medya çalkalandı! Son halini gören şaştı kaldı
Kısmetse Olur'un gelin adayı Aycan Varış bornozuyla paylaştı sosyal medya çalkalandı! Kısmetse Olur adlı yarışma programının fenomen gelin adaylarından Aycan Varış, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımıyla gündeme geldi. Bornozuyla sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram hesabında yayınlayan Aycan Varış'ın değişimi ise sosyal medyaya damga vurdu. Programın bitmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bambaşka bir görünüşe bürünen Varış için çok sayıda 'Tanıyamadım' yorumu yapıldı. İşte Aycan Varış'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
08.09.2021 01:38
- Son Güncelleme: 08.09.2021 01:38
Kısmetse Olur adlı evlendirme programıyla adını duyuran Aycan Varış, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü.