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"Kıskandığım için yapmışımdır" | Esra Erol'da, Murat 5 çocuklu Yıldız'ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama...

ATV'nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol'da bu hafta da ilgiyle izlendi. Reyting rekortmeni program Esra Erol'da, bugün yaşananlar yine Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı. Sabriye Hanım kızının "Anne eski sevgilinle evlendim" deyip evden kaçtığını, 10 yıldır kızını görmediğini belirtti. Olaylar ilerledikçe farklı detaylar çıkmaya başladı. Sabriye Hanım'ın programa başvurmasını sağlayan ve 'en büyük destekçim' dediği Murat hakkında cinayet iddiası ortaya atıldı. Peki Murat, 5 çocuklu Yıldız Hanım'ı öldürdü mü? Murat ne saklıyor? İşte Esra Erol'da bugüne damga vuran o olay…

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 23:19 Güncelleme 05 Mart 2024, 23:34
Kıskandığım için yapmışımdır | Esra Erol’da, Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama... 1

ATV'nin reyting rekortmeni programı Esra Erol'da bugün yaşananlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Kıskandığım için yapmışımdır | Esra Erol’da, Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama... 2

Esra Erol'da programına konuk olan Sabriye Azak, Sabriye Hanım, 32 yaşındaki kızı Nermin Günaydın Çakır'ın 38 yaş büyük Nejat Çakır ile evlendiğini, 70 yaşındaki Nejat'ın eski sevgilisi olduğunu, Nejat ile aşk yaşadığı dönemde kızının 9 yaşında olduğunu anlattı.

Kıskandığım için yapmışımdır | Esra Erol’da, Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Sabriye kızını bulmak için katılmıştı ama... 3

10 yıldır görüşmediği kızını bulmak için programa katılan Sabriye Hanım'ı aslında bambaşka bir gerçek bekliyordu.

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