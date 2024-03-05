Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Makedonya doğumlu olan 33 yaşındaki oyununun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Asllani'nin 4 yıl önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bertan Asllani'nin eşi hangi oyuncu çıktı.
Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey, Yabani gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
BERTAN ASLLANİ KİMDİR?
Bertan Asllani, 3 Temmuz 1990 tarihinde Makedonya'nın Üsküp kentinde dünyaya geldi.
Küçük yaşlarda müzik ve spora yönelen Asllani, 12 yaşındayken de beste yapmaya başladı.