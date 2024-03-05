4 yıldır evliler! Bertan Asllani’nin eşi bakın kim çıktı! Meğer Selena’nın güzeller güzeli oyuncusuyla...

Pis Yedili, Göç Zamanı, Akrep, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol alan Bertan Asllani'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Makedonya doğumlu olan 33 yaşındaki oyununun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Asllani'nin 4 yıl önce Selena'nın ünlü oyuncusuyla nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Bertan Asllani'nin eşi hangi oyuncu çıktı.