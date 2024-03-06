9 bin TL'lik kriz! İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak boyacıyla mahkemelik oldu! Sesli mesajlar delil olarak gösterildi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı bu kez bambaşka bir olayla adından söz ettirdi. Çıtak Nişantaşı'ndaki işyerine boya ve tadilat yapması için anlaştığı ustayla mahkemelik oldu. Şarkıcının yapılan işi beğenmediği gerekçesiyle ustanın 9 bin liralık ücretini ödemediği öne sürüldü. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise işyerine boya ve tadilat yapması için anlaştığı usta ile yaşadığı sorunla gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Şarkıcı Dilan Çıtak, İstanbul Nişantaşı'ndaki kendisine ait işyerinde tadilat yapması için geçen yıl mart ayında S.A.Z. isimli kişiyle anlaştı.